Domingo nublado, mas sem previsão de chuvas em Aquidauana e região

Clima
A máxima hoje será de 31 graus Celsius
O tempo segue nublado e parcialmente nublado de manhã à noite neste domingo (25) em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não há previsão de chuvas.
A temperatura mínima prevista para hoje é 22 graus e a máxima de 31 graus Celsius. A umidade relativa do ar mínima de será de 60% e a máxima de 90%.
Para segunda-feira (26) também não há previsão de chuvas e a umidade relativa do ar está em declínio em função do aumento das temperaturas na região.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS