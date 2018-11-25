Domingo nublado, mas sem previsão de chuvas em Aquidauana e região

O tempo segue nublado e parcialmente nublado de manhã à noite neste domingo (25) em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) não há previsão de chuvas.

A temperatura mínima prevista para hoje é 22 graus e a máxima de 31 graus Celsius. A umidade relativa do ar mínima de será de 60% e a máxima de 90%.

Para segunda-feira (26) também não há previsão de chuvas e a umidade relativa do ar está em declínio em função do aumento das temperaturas na região.