Suspeito de matar Belarmino é preso e confessa crime à polícia

Foi preso por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira, em Piraputanga, Geronilson Souza do Nascimento, de 23 anos, mais conhecido como Lagoa. De acordo com o delegado Eder Oliveira de Moraes, titular da Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, o suspeito teria confessado a morte de Belarmino Barbosa de Souza, 58, e os investigadores tentam agora localizar o corpo. A principal suspeita da polícia é de latrocínio, que consiste em matar para roubar.

O carro da vítima, modelo Gol 1.6 foi encontrado abandonado no sábado, na entrada da estrada de acesso ao Distrito de Cipolândia, região do Morrinho, sentido cemitério do Dourado. Em contato com a ex-mulher, ela teria informado aos policiais que Belarmino estaria desaparecido desde a noite de sexta-feira (23) e que estaria prestes a receber ou já teria recebido uma quantia considerável de dinheiro por conta da aposentadoria.

O suspeito estaria frequentando a casa da vítima, mas eles haviam se desentendido. O aposentado teria dito para que Lagoa saísse de sua casa, pois comia e bebia sem ajudar em nada nas despesas. O suspeito ainda teria informado a Belarmino que estava foragido de Aquidauana.

