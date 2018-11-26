Tempo ajuda e obra de drenagem avança pelo bairro Nova Aquidauana

Tempo estável é ideal para avanço da obra drenagem na Avenida Mato Grosso do Sul, no bairro Nova Aquidauana. A drenagem é um sistema que passa despercebido pelos olhos da maioria da população, pois é uma obra embaixo da terra, muitos pensam não ser importante.

Mas a rede de drenagem pluvial urbana desempenha papel fundamental para o bom funcionamento da cidade, principalmente em períodos com grandes quantidades de chuvas e áreas alagadiças.

Em entrevista, o prefeito Odilon Ribeiro ressaltou que "os projetos de pavimentação que têm sido feitos em sua gestão são completos [com drenagem". Segundo ele explicou, fazer asfalto sem drenagem não é ideal e pode no futuro significar desperdício de dinheiro público, pois a prefeitura precisará abrir o asfalto pronto para fazer os drenos. "Aqui vamos por etapas e cada uma bem feita", completou o prefeito.