Possibilidade de pancadas de chuva nesta terça-feira em Aquidauana e região

Nesta terça-feira (27) a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas de manhã à noite, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é 22 graus e a máxima de 33 graus.

A umidade relativa do ar mínima fica em 45% e a máxima de 95%.