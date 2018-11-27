Possibilidade de pancadas de chuva nesta terça-feira em Aquidauana e região

Clima
Temperaturas seguem altas, com máxima de 33 graus
Nesta terça-feira (27) a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas isoladas de manhã à noite, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é 22 graus e a máxima de 33 graus.
A umidade relativa do ar mínima fica em 45% e a máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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