Aquidauana intensifica combate à violência contra mulher na cidade e distritos

Durante o final deste mês de novembro até o próximo dia 10 de dezembro, em todo o mundo, na internet, na televisão e nas ruas acontecerão atividades alusivas à campanha “16 Dias de Ativismos pelo fim da violência contra a mulher”.

A Prefeitura de Aquidauana entrou na luta nessa causa e por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) também estará realizando ações nesses 16 dias de ativismo. As atividades já começaram desde ontem, 26. Hoje, 27, logo cedo, as técnicas dos CRAM receberam um grupo de mulheres para uma palestra sobre o combate à violência contra a mulher, feminicídio e formas de violência.

“É uma mobilização mundial para acabar com todos os tipos de violência contra a mulher, milhares de vítimas sofrem algum tipo de violência em nosso país e em todas as partes do mundo. Em Aquidauana, não estamos imunes a essa situação. Temos inúmeras mulheres que já foram vítimas e muitas outras que sofrem violência, por vezes, estão caladas e com medo ou não sabem como pedir ajuda”, explicou Luciana Campelo, assistente social do CRAM.

O Brasil é o 5º país do mundo no ranking desse tipo de violência. Com isso, buscando dar maior visibilidade aos canais de ajuda, de denúncia e alcançar mais mulheres com informações e ajuda, o CRAM de Aquidauana promoverá nesses 16 dias de ativismo vários ciclos de palestras na cidade e nos distritos. As palestras também oportunizam um momento para as mulheres tirarem dúvidas, conversarem com a equipe do CRAM e, até mesmo, pedir ajudar se estiverem sofrendo algum tipo de violência.

Confira os locais e datas e programa-se para participar: dias 28, 29 e 30/11 - Palestra no CRAM para beneficiárias do Bolsa Família; 03/12 – 8 horas - palestra no CRAS II da Nova Aquidauana; 05/12 – 8 horas – palestra no CRAS I da Vila São Pedro; 06/12 – 8 horas – palestra em Camisão e Piraputanga com beneficiárias do Vale Renda; 07/12 - 8 horas – palestra em Cipolândia com beneficiárias do Vale Renda; 10/12 – 8 horas – palestra na ESF José Vória, com pacientes e beneficiárias do Vale Renda.

SERVIÇO - Mais informações sobre as campanhas de combate à violência contra a mulher ou demais serviços ofertados pelo CRAM de Aquidauana, os interessados podem procurar a sede do CRAM, na Rua Antônio Nogueira, 818, bairro Alto, ou pelo telefone: 67 - 3241 - 7376. O horário de atendimento do CRAM de Aquidauana é de segunda a sexta-feira, das 07 às 11h e das 13h às 17 horas.

