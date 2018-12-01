Anhanguera Aquidauana oferece 60 vagas para curso de Enfermagem de 2019

A Anhanguera Aquidauana oferece 60 vagas para ingresso no curso de Enfermagem para o ano que vem. O alunos podem garantir a oportunidade via vestibular agendado ou pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O curso tem duração de cinco anos com aulas teóricas e práticas em laboratório multidisciplinar com equipamentos de primeira linha.

O curso foi aberto depois que a instituição sentiu a necessidade de uma formação específica para área de saúde na região. O corpo docente é composto por professores devidamente qualificados, preparados para prestar toda a assistência nas aulas presenciais ao acadêmico.

Com mais de 10 anos em Aquidauana, a Anhanguera formou cerca de 1.200 estudantes e transformou para melhor a forma deles de pensar e agir, oferecendo educação superior com qualidade e responsabilidade.

O aluno conta hoje com um laboratório de informática disponível de segunda a sexta-feira, das 13 horas às 21 horas, para facilitar o acesso às atividades que precisam ser realizadas através da internet.

Tem também biblioteca com acervo completo com disponibilidade para empréstimo, para auxílio na realização das atividades. As salas são climatizadas e equipadas com caixas de som e datashow para tornar as aulas dinâmicas.



A Anhanguera Aquidauana está localizada na Rua Giovani Toscano de Brito, sem número, no bairro Santa Terezinha, em anexo à Escola Municipal Erso Gomes. O horário de funcionamento é das 13 horas às 21 horas. Telefone (67) 99922-1049 ou WhatsApp ou 67 3241-7851.

