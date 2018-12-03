Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:57

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Aquidauana é a cidade com maior taxa de mortalidade por câncer de boca em MS

Homens são os mais afetados pela doença; álcool, cigarro e o vírus HPV contribuem

Renan Nucci

Publicado em 03/12/2018 às 14:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Aquidauana é a cidade de Mato Grosso do Sul com a maior taxa de mortalidade de câncer de boca entre homens, com o total de 8,60% proporcionais para cada 100 mil habitantes, à frente de municípios maiores como Três Lagoas, com 8,38%, e Campo Grande, com 6,37%. Entre as mulheres, Aquidauana é o terceiro lugar do estado com 3,55%, atrás de Nova Andradina, com 3,76%, e Coxim, com 4,84% proporcionais para cada 100 mil habitantes.

Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), órgão auxiliar do Ministério da Saúde que realiza pesquisas, Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado, ou seja, maligno de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo.

De acordo com Melissa Lanzillotti Pacheco, cirurgiã-dentista da Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria Municipal de Saúde, as equipes do setor receberam recentemente mais uma capacitação em Diagnóstico Precoce em Câncer de Boca, em razão do alto índice de mortalidade.

“Estamos em constante campanha de prevenção, avaliação, orientação, ensinando o auto exame, para tentar minimizar este índice cada vez mais, enfatizando o risco de exposição solar, hábitos nocivos, como, fumo, álcool, associação desses, consumo de mate quente, devido a alta temperatura constante nos lábios, mucosa bucal, ensinando a auto avaliação, pois uma pequena alteração nesses ambientes que não regrida até 15 dias, pode ser indicativo de alteração ou sinal de alteração celular e então podendo usar de maneira precoce um tratamento adequado, se for necessário, assim aumentando as chances de cura no caso da doença instalada”, disse.

Em todo o estado, também é forte a incidência na população masculina – 10,82% e tem sido o 6º Câncer de maior ocorrência. E entre as mulheres é o 13º de maior incidência com taxa de 3,14. No Brasil, a doença é apontada como uma das maiores responsáveis por óbitos registrados em 2014 - em 5º lugar (11,27%).

Álcool, cigarro, vírus HPV e até mesmo exposição ao sol podem contribuir. “A população deve estar sempre consultando o Cirurgião-Dentista, no mínimo duas vezes ao ano por todos os aspectos, ainda mais em função do Câncer, pois é silencioso e destruidor, geralmente evolui sem dor e nem desconforto, aí está o grande risco, por isso o Profissional deve ser consultado e claro, o auto exame ajuda e muito a velocidade de se dar um diagnóstico, caso seja necessário”, orienta Melissa.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo