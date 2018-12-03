Bombeiros vão ficar de prontidão para atendimento no rio Aquidauana neste verão

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana inicia a partir da próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, até março do ano que vem, uma ação inédita: a Operação Verão. Durante este período, diariamente haverá ao menos um bombeiros fazendo fiscalização preventiva no rio Aquidauana, especialmente na prainha de Anastácio.

Segundo o capitão Vinícius Barbosa Gonçalves, comandante da corporação na região, o objetivo é garantir a segurança dos banhistas durante o período de verão, com atenção para os meses de dezembro e janeiro, cujo o movimento de turistas e frequentadores costuma ser maior. O militar estará pronto para acionamento imediato.

"É a primeira cidade de Mato Grosso do Sul que vem agindo dessa forma preventiva. O bombeiro estará próximo para socorrer e orientar os banhistas", explicou ele, lembrou que os frequentadores também devem tomar precauções. "É importante saber se onde vai se banhar é fundo, não beber e entrar na água e ter sempre um telefone por perto para acionamento".



