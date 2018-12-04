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Noite Árabe encanta aquidauanenses com danças e comidas típicas nesta sexta-feira

Primeiro evento na cidade traz corpo de bailarinos e gastronomia típica do Oriente Médio

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/12/2018 às 11:17

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Crédito do vídeo: Redação

Yalla! Com essa expressão típica árabe, que em português significa “vamos”, o convite é feito à toda população de Aquidauana para que prestigie a 1ª Noite Árabe que acontece nesta sexta-feira (7) a partir das 20 horas no Village. O evento é organizado pela La Gabita, empresa que possui tradição em eventos desse porte na cidade.

A noite terá comidas típicas das Arábias, com apresentação exclusiva do Grupo Litani, que há 12 anos encanta o público com os mistérios da dança oriental.  O grupo promete agitar o Village, com corpo de 6 bailarinos, entre homens e mulheres, com show bastante variado para todos dançarem.

Para Mamita, à frete da La Gabita e idealizadora do evento, a expectativa é grande, pois esta será a primeira festa do gênero na cidade. “Nos pediram muito essa temática. Trabalhamos sempre com eventos como casamentos, 15 anos, confraternizações, mas dessa vez começamos esse trabalho com as noites especiais. Depois da Árabe, há grande possibilidade de fazermos uma Noite Italiana e também uma especial para o Dia dos Namorados”, revela.

Grupo Litani

O grupo Árabe Brasileiro de Folclore e Dança do Ventre, de Campo Grande, cujo nome vem das águas de um rio, foi criado em 2006 pela bailarina e arquiteta Paula Gobbo. Pioneiro no estado em sua formatação e forma de trabalho, o grupo divulga e representa, por meio da dança e dos cortejos árabes, a cultura árabe que já está enraizada na cultura sul-mato-grossense.

De acordo com a idealizadora, fundadora, professora, coreógrafa, empresária e bailarina do Litani, Paula Gobbo, além dos eventos particulares o Grupo Litani se faz presente no cenário da dança do Brasil, buscando participar dos eventos direcionados à classe artística.

“Em 2008 e em 2009, participamos do Festival de Dança de Joinville, o maior festival de dança do mundo e temos na bagagem diversas premiações conquistadas no Festival de Danças do Mercosul. Nossa premiação mais recente foi no Festival Internacional de Londrina que aconteceu em agosto desse ano. No mês passado, o grupo também se apresentou na reinauguração de um dos maiores escritórios de advocacia de Miami, nos EUA”, conta.

Serviço

Data: 7 de dezembro de 2018

Horário: a partir das 20 horas

Local: Village (Aquidauana)

Mais informações: (67) 99646-4491

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