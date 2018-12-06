Tempo quente e com possibilidade de chuvas isoladas em Aquidauana e região

Com céu parciamente nublado, a região de Aquidauana terá clima quente nesta quinta-feira (6), mas com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 36 graus Celsius.

A umidade relativa do ar mínima será de 45% podendo chegar a 90%.