Tempo quente e com possibilidade de chuvas isoladas em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima chega a 36 graus nesta quinta-feira
Com céu parciamente nublado, a região de Aquidauana terá clima quente nesta quinta-feira (6), mas com possibilidade de chuvas isoladas à tarde e à noite, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 36 graus Celsius.
A umidade relativa do ar mínima será de 45% podendo chegar a 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS