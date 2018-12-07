Pagamento do 13° e economia crescente empolgam comerciantes de Aquidauana

A chegada do 13° salário e a promessa de uma economia mais promissora após as eleições deixam os comerciantes de Aquidauana otimistas com as vendas de fim de ano. Lojistas já prepararam os atendentes e rechearam os estoques esperando movimento pelo menos, melhor do que foi no ano passado.

Dono da Loja Ki Barato, Silvano Mochi diz que os 20 anos de atuação no centro da cidade ajudaram a fidelizar a clientela, garantindo sempre bom movimento. "Vimos que as vendas de novembro foram boas e a tendência é melhorar. Estamos com bom atendimento e mercadorias boas. Já estamos com estoque preparado", disse ele, otimista.

Fauzi Suleiman, da Casa Branca, espera um movimento de duas a três vezes maior do que nos meses tradicionais. "Esse ano deve ser parecido com o ano passado, mas será melhor do que foi 2015 e 2016. Temos que esperar para ver como será a economia para o ano que vem e quais medidas adotadas pelo novo governo", pontou.

A dona de casa Evelina da Silva, de 42 anos, disse que não vai exagerar nos presentes. Ela pretende comprar o básico e poupar o restante para as festas. "Tem que guardar para o almoço de Natal, que também é importante porque a gente se junta com a família".