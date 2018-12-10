Homem pede ajuda para encontrar casa da irmã após dormir no Cemitério Municipal

Ramão Carlos Vilava, 60 anos, pede ajuda para encontrar a casa da irmã, em Aquidauana. Ao jornal O Pantaneiro, o idoso disse que saiu na manhã deste domingo (9) para comprar cigarro e que, ao voltar, esqueceu o caminho que dá à casa de sua irmã, Antônia Vilava. Desesperado, ele não conseguiu ajuda para voltar para a casa e dormiu de ontem para hoje no Cemitério Municipal.

Segundo ele, há 15 dias o idoso e a irmã vieram do sítio para a cidade. Ele disse que tentou se lembrar do caminho de volta, andou para todos os lados, mas não obteve sucesso. O homem não possui celular, não tem o contato da irmã e está com a mesma roupa do corpo que saiu ontem.

A casa da irmã de Antônio, conforme seu relato, fica numa esquina, não tem muro e é cercada por arame. O homem procurou a Polícia mas, conforme seu depoimento, o policial de plantão estava sozinho e não poderia sair da Delegacia para ajudá-lo. Ele ainda teria pedido auxílio em uma rádio da cidade para encontrar a localização da casa da irmã, mas até o momento ainda está perdido.

Ramão chegou ao Cemitério Municipal por volta das 15 horas e à noite o guarda do local o amparou, emprestando um cobertor para que pudesse dormir. Quem puder contribuir com informações sobre onde fica a casa de sua irmã, basta ligar no telefone (67) 999568321.

*Com informações de Luiz Guido Jr.