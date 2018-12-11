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Atletas de Aquidauana e e Jardim são homenageados em noite de premiações

Evento ocorreu na cidade de Jardim, pela Associação de Pais e Amigos da Natação

Renan Nucci

Publicado em 11/12/2018 às 14:31

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A Associação de Pais e Amigos da Natação de Jardim  (APANJ) realizou no dia 8 de dezembro a 4ª edição da Noite de Premiações da Cia Atlética Esporte Clube Natação 2018, um evento que premiou os destaques deste esporte em Jardim e  dos atletas do Gressa/UPAN de Aquidauana vinculado ao clube de Jardim.

A noite de premiações aconteceu no Centro de Convenções Oswaldo Monteiro e contou com a participação de todos os membros da equipe APANJ, representantes do Clube Gressa e da UPAN, empresários apoiadores da natação  de Jardim e autoridades locais, pais e mais de 50 atletas homenageados.

Ao todo foram 7 atletas aquidauanenses homenageados, João Pedro, Cauê Camacho, Pedro Henrique Fragoso, Lucas e Leonardo Dorte, Pedro Amaral e Enzo Avalhaes, que juntos trouxeram  ao longo do ano, para nosso município  17 medalhas em competições  realizadas pela FEDAMS "Federação de Desporto Aquáticos de MS" e CBDA "Confederação brasileira de desportos aquáticos".

É um orgulho para nossa cidade e para o Clube Gressa, ver  nossos atletas  se destacando a nivel estadual e brasileiro. Temos grandes talentos, muitas crianças com potencial, espero que a Natação  de nosso município  possa crescer cada dia mais, po isso, cada vez mais, precisamos de apoio. 

Gostaria de agradecer ao Dr. Marcos - presidente da Apanj e ao Prof.  João Batista por acreditarem em nossos atletas. Nessa parceria não podemos deixar de destacar também grande empenho do Prof. Álvaro Ferreira, de Aquidauana.

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