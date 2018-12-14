Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:53

Buscar

Últimas notícias
X

Saneamento

Monitoramento de reservatórios da Sanesul será expandido Aquidauana e região

A informação foi divulgada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira

Renan Nucci

Publicado em 14/12/2018 às 16:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Criado para monitorar em tempo real os reservatórios de água e evitar o desperdício, o Núcleo de Operações e Controle (NOC) da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) atende inicialmente os municípios de Dourados, Corumbá, Ponta Porã, Três Lagoas e Maracaju, mas será expandido para as 68 cidades sob a concessão da empresa pública, como Aquidauana e Anastácio, por exemplo.

A informação foi divulgada pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira (14.12), durante a cerimônia de inauguração do sistema. “A Central fica em Campo Grande e monitora em tempo real o que acontece nos reservatórios desde a captação até a reservação e a distribuição de água. Aumenta o controle e melhora o serviço”, explicou o gestor.

A tecnologia do NOC permite também visualizar o índice de produção dos poços e a quantidade de água disponível em cada reservatório da Sanesul. Por meio de painéis instalados no Núcleo, os técnicos conseguem monitorar a distribuição de água e, com base nos dados coletados, é possível identificar de forma rápida as eventuais falhas e acionar as unidades locais para iniciar reparos.

Projetos para que os outros municípios operados pela estatal sejam monitorados em tempo real pelo Núcleo já estão prontos. Para a implantação dessa solução, a Sanesul vai utilizar os serviços da Empresa Especializada no modelo IaaS – Privado (Infra Estrutura como Serviço), que oferece estrutura de equipamentos, manutenção, armazenamento, backup, recuperação e prestação de serviços com mão de obra.

Site Backup e novos veículos

Chamado de Site Backup, um sistema de armazenamento de dados administrativos, contábeis e financeiros da Sanesul também foi inaugurado por Reinaldo Azambuja hoje. A plataforma digital vai armazenar todas as informações da empresa e, em caso de incêndio ou qualquer outro desastre que coloque em risco o material estatal, o site manterá os arquivos da Sanesul a salvo.

“Vai abrigar a história da Sanesul”, resumiu o governador. Na mesma cerimônia de inauguração, Reinaldo Azambuja entregou 62 novos carros utilitários, oito retroescavadeiras e um caminhão para serem usados na prestação de serviço de saneamento em 45 municípios. “Vão substituir aqueles veículos com mais de 140 mil quilômetros”, informou.

O objetivo, de acordo com o governador, é substituir equipamentos velhos, que geram despesas de manutenção, por equipamentos novos. “É uma modernização. Já entregamos para a Sanesul mais de R$ 12 milhões em máquinas, veículos e equipamentos nesses quatro anos de mandato”, revelou o governador.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Publicidade

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo