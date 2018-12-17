PM prende ladrão que furtou vestidos de noiva em lojas de Aquidauana

Por volta das 14 horas da última sexta-feira, ação conjunta entre as equipes operacionais do 7º Batalhão PM (Força Tática e Radiopatrulha) levou à prisão de um homem de 18 anos de idade que furtou vestidos de noiva, vestidos de festa, uma considerável quantia em dinheiro e outros objetos de dentro de uma loja localizada no Bairro Alto, em Aquidauana.

O proprietário do estabelecimento comercial informou que, ao chegar para trabalhar na manhã do dia 13.12, percebeu que havia uma abertura no forro da loja e que tais vestidos e o dinheiro haviam sido furtados. Outra coisa que chamou a atenção do proprietário foi um “smartphone” encontrado por ele no chão da loja, provavelmente perdido pelo autor dos fatos no momento do furto.

Em contato com a Polícia Militar, a vítima mostrou a foto da proteção de tela do aparelho a guarnição de serviço, que por sua vez reconheceu o suspeito. Tratava-se de um jovem muito conhecido no “meio policial”, por conta de seu envolvimento em várias ocorrências. Imediatamente os policiais militares foram até a residência do autor, no Bairro Nova Aquidauana, lá o encontrando de posse de alguns de pertences furtados.

Cumprindo seu dever junto a sociedade, as guarnições apreenderam os objetos furtados e prenderam o criminoso, encaminhando-os à Delegacia de Polícia local, para as providências.

