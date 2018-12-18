Servidora de Aquidauana destaca importância da perícia na elucidação de crimes

O trabalho das forças de segurança seria ainda mais difícil sem a presença da perícia. Os peritos são responsáveis por coletar provas e realizar série de exames e análises que complementam as investigações policiais. Através do trabalho deles, é possível comprovar se de fato houve crime, como estupro, por exemplo, identificar autores e reconhecer vítimas, entre várias outras ações que auxiliam no esclarecimento dos casos.

Segundo Elizangela Manieri, perita criminal que atua em Aquidauana e região, a perícia é acionada para atender, entre outros casos, mortes violentas como homicídios, suicídios, acidentes de transito e afogamentos. "A gente trabalha também com a identificação de veículos, armas e drogas. Também tem a parte da impressão digital, que fica a cargo dos peritos papiloscopistas", disse.

Ela lembra que as análises têm ainda melhores resultados quando o local do crime é preservado. "As pessoas não podem descaracterizar um local de crime. O primeiro passo é chamar a Polícia Militar que, por sua vez aciona a Polícia Civil. Se o delegado do caso entender que é necessária a presença da perícia, ele nos aciona". Ao todo, Aquidauana conta hoje com três peritos criminais e cinco agentes de polícia científica, dentro os quais dois trabalha no Instituto de Medicina Legal (IML).

Atividada do perito

A Perícia Criminal, área de grande importância perante ao Poder Judiciário e aos departamentos policiais brasileiros, caracteriza-se por ser uma atividade típica de Estado, de cunho técnico-científico, que tem o encargo de analisar vestígios, sendo indispensável para elucidação de crimes. A atividade é exercida pelo perito oficial (Perito Criminal e Médico Legista), responsável pela produção da prova material, consubstanciada em laudo pericial, após a devida identificação, coleta, processamento e correta interpretação dos vestígios dentro dos limites estabelecidos pela ciência. A função do perito é desvendar o quebra-cabeça, é dele que se tem a prova para solucionar o caso, a prova material instrui e direciona a investigação criminal. Dessa forma, é fundamental o papel da perícia em toda investigação que deixar vestígios.



Os peritos criminais desenvolvem suas atribuições motivados por requisições provenientes de autoridades competentes (Delegados, Oficiais da Polícia Militar responsáveis por Inquérito Policial Militar, Juízes e Promotores do Ministério Público), no interesse de procedimentos pré-processuais (inquéritos policiais) e processuais (processos judiciais) de natureza criminal.



O órgão responsável pela realização das perícias oficiais e de identificação do Estado de Mato Grosso do Sul é Coordenadoria-Geral de Perícias, unidade operacional da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, vinculada diretamente a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, com sede no municipio de Campo Grande. Atualmente é composta pelas seguintes unidades: Instituto de Análises Laboratoriais Forenses – IALF, Instituto de Criminalística Hercílio Macellaro – ICHM, Instituto de Identificação Gonçalo Pereira – IIGP eInstituto de Medicina e Odontologia Legal – IMOL, institutos que tem como missão aprimorar as técnicas com a finalidade de elucidar o delito na busca da verdade.



Compõe esta estrutura, ainda, o Departamento de Apoio Operacional – DAO, responsável pelas atividades de Recursos Humanos, Suprimentos, Patrimônio e Procedimentos Administrativos, e o Departamento de Apoio às Unidades Regionais – DAUR, responsável por gerenciar as atividades administrativas e operacionais das treze Unidades Regionais de Perícia e Identificação, situadas no interior do nosso Estado, dentre estas, a unidade localizanda em Aquiduana, responsavel pelo atendimento nos municipios de Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Dois Irmãos do Buriti e Miranda.



Atualmente dois peritos são responsaveis pela realização dos mais diversos exames periciais requisitados pelas autoridades destes cinco municipios. Exames que vão desde pericias em locais de crimes, como homicídio, suicdio, crimes ambientais e de acidente de trânsito; como também, em vestígios e instrumentos relacionados a crimes, como exames em armas, munições, celulares, documentos, veículos, constatação de drogas, manchas de sangue e pescado/petrechos irregulares.

