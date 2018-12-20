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Jovem que morreu no Guanandi adorava pescar e deixa filho pequeno

Corpo é velado na capela da Pax Vida, em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 20/12/2018 às 16:40

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É velado na capela da Pax Vida, em Aquidauana, Romário Lopes Gomes, de 24 anos, que morreu esfaqueado na noite de ontem, no Bairro Guanandi. O sepultamento será no Cemitério Parque Cidade Natureza, às 18 horas. Segundo a família, o rapaz amava o filho de 2 anos e oito meses e gostava bastante de pescar. Ele era casado há cerca de quatro anos e trabalhava em uma carvoaria.

Segundo a irmã Aline Lopes Gomes, de 26 anos, era um jovem alegre. “Não encontro palavras para falar do meu irmão. Gostava muito de pescar. Voltar do rio com um peixe era a alegria dele”, disse. Vanessa de Oliveira Gomes, 32 anos, também lamentou. “A gente ia pescar direto no rio Negro. Ele gostava demais. Aquele filho era a vida dele e estamos muitos tristes. É uma perda grande”, disse.

Conforme noticiado, Romário foi esfaqueado e morto ao lado da casa onde morava com a mãe, a mulher e o filho de 2 anos e 8 meses, na Rua Francisco de Castro, Bairro Guanandi, às 20h30 desta quarta-feira (19). Segundo informações da própria mãe da vítima, Inácia Lopes (65) que falou ao jornal O Pantaneiro sobre o assassinato do filho, o motivo da facada dada por Juarez Duarte ima, vizinho idoso de 63 anos, teria sido fútil, após se desentender com o irmão de Romário.

Segundo o relato da testemunha, que viu o momento em que o filho foi esfaqueado, o irmão de Romário estaria indo para um bar, quando teria batido o pedal da bicicleta no muro de Juarez. Enfurecido, o idoso passou a discutir com o irmão, quando Romário saiu da casa e logo foi esfaqueado por Juarez.

No boletim de ocorrência consta que a PM foi acionada e quando chegou ao local, o Resgate do Corpo de Bombeiros já estava no local. Entretanto, Romário sofreu um golpe no coração e morreu minutos depois no local.

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