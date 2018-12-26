Homem que dirigia embriagado e amigo que levava maconha são presos em Camisão

A Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana prendeu na madrugada desta quarta-feira homem de 33 anos que dirigia embriagado e o amigo, da mesma idade, que levava porção de maconha. O flagrante ocorreu por volta das 01h30, na rodovia MS-450, na região do distrito de Camisão, perto do córrego das Antas.

Segundo o boletim de ocorrência, uma perita da Polícia Civil passava pela região quando avistou os autores em atitudes suspeitas em um veículo Fiat Uno, motivo pelo qual acionou a PM. O motorista estava em visível estado de embriaguez, com olhos vermelhos, odor etílico, andar cambaleante e com as vestes desarrumadas.

Ele disse ter ingerido vodca. Durante buscas no automóvel, foram encontradas duas pequenas embalagens de maconha, que o passageiro confirmou ser de sua propriedade. Ainda foi encontrada uma garrafa de vodca. Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.



