Idoso tem residência invadidade e aparelho de som furtado em Aquidauana

Aquidauana
Vítima denunciou caso à Polícia Civil
Idoso de 69 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana na tarde de ontem, para denunciar o furto de um aparelho de som ocorrido em sua residência, localizada na Rua Moisés de Albuquerque, no bairro Serraria.
A vítima explicou aos policiais que ao chegar em casa, por volta das 15 horas, se deparou com a grande da janela arrombada. Ao verificar o interior do imóvel, viu que o som havia sido levado, motivo pelo qual denunciou o caso.
Oportunidades
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Programação em Anastácio
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Furto durante a madrugada
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS