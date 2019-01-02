Idoso tem residência invadidade e aparelho de som furtado em Aquidauana

Idoso de 69 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana na tarde de ontem, para denunciar o furto de um aparelho de som ocorrido em sua residência, localizada na Rua Moisés de Albuquerque, no bairro Serraria.

A vítima explicou aos policiais que ao chegar em casa, por volta das 15 horas, se deparou com a grande da janela arrombada. Ao verificar o interior do imóvel, viu que o som havia sido levado, motivo pelo qual denunciou o caso.