PM captura foragidos e apreende armas durante operação em Aquidauana e região

As ações do 7º Batalhão de Polícia Militar durante o mês de dezembro trouxe números importantes de prisões que garantiram a segurança da população e a manutenção da ordem na cidade de Aquidauana e região.

Em prosseguimento a “Operação Boas Festas”, nos mais variados chamados que foram realizados à Central de Operações (190), os policiais militares buscaram atender a cada solicitação da melhor maneira possível, onde os resultados dessas últimas horas foram: 4 foragidos da justiça recapturados, 1 encaminhamento por roubo, 3 pessoas por porte ilegal de arma de fogo, sendo uma arma de pressão remodelada para espingarda calibre .22, um revólver calibre .32, munições e 2 pessoas por portar drogas para consumo pessoal.

Neste último fato uma destas pessoas foi abordada porque praticava direção perigosa colocando em risco à vida de outras pessoas, sendo adotadas pela guarnição PM as medidas administrativas relativas ao CTB. Diante do exposto, todos autores foram encaminhas à Delegacia Polícia Local para providências cabíveis.