Homem que usava arma para causar intimidação é preso em Aquidauana

A Polícia Civil cumpriu, na manhã de hoje, um mandado de busca e apreensão e prendeu um homem em flagrante pela posse de uma arma de fogo calibre .12, em Aquidauana.

Denúncias anônimas de populares informavam que o investigado possuía a referida arma em sua propriedade, no Distrito de Piraputanga, na região conhecida como “Furna dos Baianos”, inclusive a utilizando ostensivamente fora de sua residência e efetuando disparos de forma aleatória,.

Foram realizadas investigações, com a respectiva representação pelo mandado de Busca e Apreensão. Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na residência, os policiais civis apreenderam em um dos quartos do imóvel, ao lado da cama, uma espingarda de calibre .12, municiada com duas munições, além de terem encontrado no imóvel outras sete munições todas de calibre .12 intactas, realizando a respectiva prisão em flagrante.

A Polícia Civil solicita o apoio da população, denunciando todo e qualquer fato criminoso.

Denuncie, seu nome será mantido em sigilo. Delegacia de Anastácio: 3245-2207. Primeira Delegacia de Aquidauana: 3241-2876. Delegacia de atendimento à mulher de Aquidauana – DA<: 3241-1172. Whatsapp denúncia: 9.9987-9068.