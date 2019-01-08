Mulher tem ferimentos leves em acidente entre carro e moto no Cidade Nova

Mulher de 28 anos teve ferimentos leves em acidente de trânsito ocorrido no início da tarde desta terça-feira, na região do bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A vítima estava em uma moto Honda Titan que colidiu contra um automóvel Hyundai Creta, cujo o condutor, de 34 anos, nada sofreu.

Conforme apurado, o carro seguia pela Rua Nilza Ferraz Ribeiro, que é preferencial, quando no cruzamento com a Rua Jorge Bodstein, a motociclista supostamente não respeitou a sinalização e avançou, resultado no acidente. Ela foi socorrida pelos bombeiros reclamando de dores na perna esquerda.