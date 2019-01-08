Mulher tem ferimentos leves em acidente entre carro e moto no Cidade Nova

Aquidauana
Vítima foi socorrida pelos bombeiros reclamando de dores na perna esquerda
Mulher de 28 anos teve ferimentos leves em acidente de trânsito ocorrido no início da tarde desta terça-feira, na região do bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A vítima estava em uma moto Honda Titan que colidiu contra um automóvel Hyundai Creta, cujo o condutor, de 34 anos, nada sofreu.
Conforme apurado, o carro seguia pela Rua Nilza Ferraz Ribeiro, que é preferencial, quando no cruzamento com a Rua Jorge Bodstein, a motociclista supostamente não respeitou a sinalização e avançou, resultado no acidente. Ela foi socorrida pelos bombeiros reclamando de dores na perna esquerda.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS