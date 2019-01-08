No São Cristóvão, foragido da justiça é preso pela Força Tática da PM

No início da noite de ontem (07.01), foi cumprido mais um mandado de prisão, contra um homem de 37 anos de idade, detido pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, no bairro São Cristóvão em Aquidauana.

O homem foi abordado pelos policiais militares após demonstrar certo nervosismo. Dessa maneira, realizaram busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito, posteriormente consultado no sistema de Checagens da Segurança Pública (SIGO), sendo constatado o que se suspeitava contra ele, havia um ‘mandado de Prisão’ em seu desfavor.

Com isso, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.