Polícia identifica e localiza suspeito que furtou medicamentos em Aquidauana

A Polícia Civil, por intermédio da Primeira Delegacia de Aquidauana, esclareceu furto de medicamentos. No dia 2 de janeiro, um indivíduo, com uso de nome falso, compareceu a uma farmácia e, através de fraude, conseguiu sair do local sem pagar os produtos.

Através de investigações, a polícia obteve êxito em qualificar e localizar o autor do furto, que confessou o crime. Este foi o terceiro furto esclarecido pela Polícia Civil em uma semana.

As autoridades solicitam o apoio da população, denunciando todo e qualquer fato criminoso.

Denuncie, seu nome será mantido em sigilo. Primeira Delegacia de Aquidauana: 3241-2876. Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauauana – DAM: 3241-1172. Whatsapp denúncia: 9.9987-9068.