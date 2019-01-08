Polícia identifica e localiza suspeito que furtou medicamentos em Aquidauana

Aquidauana
Este foi o terceiro furto esclarecido pela Polícia Civil em uma semana
A Polícia Civil, por intermédio da Primeira Delegacia de Aquidauana, esclareceu furto de medicamentos. No dia 2 de janeiro, um indivíduo, com uso de nome falso, compareceu a uma farmácia e, através de fraude, conseguiu sair do local sem pagar os produtos.
Através de investigações, a polícia obteve êxito em qualificar e localizar o autor do furto, que confessou o crime. Este foi o terceiro furto esclarecido pela Polícia Civil em uma semana.
As autoridades solicitam o apoio da população, denunciando todo e qualquer fato criminoso.
Denuncie, seu nome será mantido em sigilo. Primeira Delegacia de Aquidauana: 3241-2876. Delegacia de Atendimento à Mulher de Aquidauauana – DAM: 3241-1172. Whatsapp denúncia: 9.9987-9068.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS