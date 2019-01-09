Homem tem moto furtada durante a madrugada na varanda de casa, na Vila São Pedro

Aquidauana
Veículo estava travado, sem as chaves, disse a vítima
Homem de 34 anos morador na Vila São Pedro, em Aquidauana, procurou a Polícia Civil na manhã desta quarta-feira para denunciar o furto de sua motocicleta Yamaha Factor ocorrido durante a madrugada.
A vítima disse que o veículo, da cor preta, estava estacionado desde a noite anterior na varanda da residência que fica na Rua Pedro Mendes da Costa. A moto estava trava e sem a chave no contato.
No entanto, hoje pela manhã, ao sair para trabalhar, se deu conta de que a moto não estava mais no local, motivo pelo qual denunciou o caso à polícia. Ainda não há informações sobre o suspeito do crime.
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