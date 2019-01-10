Foragido é preso pela PM durante abordagem no bairro São Cristóvão

Aquidauana
Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias
Ontem (10), um homem de 34 anos de idade foi preso pela equipe de Motopatrulhamento do 7º Batalhão de Polícia Militar, por volta das 18 horas, no bairro São Cristóvão, em Aquidauana.
Tal indivíduo foi abordado pelos policiais militares após comportar – se de forma anormal. Feita a busca pessoal, não sendo encontrado nada de ilícito, o indivíduo então foi consultado no sistema de Checagens da Segurança Pública (SIGO), sendo constatado então o que se suspeitava, contra ele havia um ‘mandado de Prisão’.
Com isso, o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Programação em Anastácio
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