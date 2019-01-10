Polícia Civil esclarece cinco furtos em uma semana em Aquidauana

Policiais da 1ªDP (Delegacia de Polícia) esclareceram cinco casos de furto ocorridos em Aquidauana em apenas uma semana.

Conforme divulgado pelo delegado Vasco, os casos esclarecidos são: o furto de um aparelho celular, de medicamentos, de joias, de dinheiro e um de Joias, TV, receptor e notebook.

O que chama a atenção é que em todos os casos a polícia conseguiu recuperar os bens e localizar os suspeitos, que confessaram os crimes.

Para que resultados como este ocorram com frequência, a Polícia Civil solicita o apoio da população, denunciando todo e qualquer fato criminoso.

A denúncia pode ser anônima pelo telefone da 1ª DP de Aquidauana (67) 3241-2876.