Polícia Civil esclarece cinco furtos em uma semana em Aquidauana

Números
O que chama a atenção é que em todos os casos a polícia conseguiu recuperar os bens e localizar os suspeitos
Policiais da 1ªDP (Delegacia de Polícia) esclareceram cinco casos de furto ocorridos em Aquidauana em apenas uma semana.
Conforme divulgado pelo delegado Vasco, os casos esclarecidos são: o furto de um aparelho celular, de medicamentos, de joias, de dinheiro e um de Joias, TV, receptor e notebook.
O que chama a atenção é que em todos os casos a polícia conseguiu recuperar os bens e localizar os suspeitos, que confessaram os crimes.
Para que resultados como este ocorram com frequência, a Polícia Civil solicita o apoio da população, denunciando todo e qualquer fato criminoso.
A denúncia pode ser anônima pelo telefone da 1ª DP de Aquidauana (67) 3241-2876.
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