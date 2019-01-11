Homem é detido por morador ao ser flagrado furtando botijão de gás em Aquidauana

Homem de 30 anos foi preso em flagrante na noite de ontem (10) depois de furtar um botijão de gás cheio em um deposito localizado no Centro de Aquidauana.

Segundo o registro na polícia, um morador de 53 anos viu quando o suspeito entrou no lugar e furtou o botijão. Ao ver que foi flagrado, o homem largou o botijão e tentou fugir, porem foi detido pelo morador.

A polícia foi chamada e o suspeito encaminhado a delegacia onde o casso foi registrado como furto.