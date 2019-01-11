Homem é detido por morador ao ser flagrado furtando botijão de gás em Aquidauana

Crime
Flagrante ocorreu no Centro ontem (10) de noite
Homem de 30 anos foi preso em flagrante na noite de ontem (10) depois de furtar um botijão de gás cheio em um deposito localizado no Centro de Aquidauana.
Segundo o registro na polícia, um morador de 53 anos viu quando o suspeito entrou no lugar e furtou o botijão. Ao ver que foi flagrado, o homem largou o botijão e tentou fugir, porem foi detido pelo morador.
A polícia foi chamada e o suspeito encaminhado a delegacia onde o casso foi registrado como furto.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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