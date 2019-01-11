Jovem de 19 anos é espancado pelo próprio pai no Nova Aquidauana

Jovem de 19 anos prestou queixa contra o próprio pai na manhã desta sexta-feira (11) em Aquidauana. A vítima alega que foi espancada pelo suspeito e outro membro de sua família.

Segundo o boletim de ocorrência, após a confusão, a polícia foi chamada para ir ao bairro Nova Aquidauana. La, a vítima contou que o pai com a ajuda do marido de sua prima o derrubaram e em seguida o espancaram.

Devido as agressões, o jovem estava com ferimentos na cabeça e nos braços.

O suspeito não foi encontrado no local. A ocorrência foi registrada como lesoa corporal dolosa, porem a vítima não quer levar o caso adiante na Justiça.