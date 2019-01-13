Idosa denuncia furto de 20 cadeiras de plástico dentro de associação em Aquidauana

Crime
O caso aconteceu na manhã de ontem (12) por volta das 11h, em sede de associação na Rua Projetada
Idosa de 60 anos procurou a polícia para denunciar o furto de 20 cadeiras de plástico alugadas. O caso aconteceu na manhã de ontem (12) por volta das 11h, em sede de associação na Rua Projetada, em Aquidauana.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima detalhou que alugou os jogos e ao entregar para a empresa percebeu que estavam faltando cerca de 20 cadeiras de plástico durante a conferência. A vítima diz que após evento ninguém ficou no local.
Na ocorrência não há informações sobre suspeitos, apenas que o caso foi registrado como furto.
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