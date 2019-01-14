Acidente entre moto e caminhonete deixa homem com fratura exposta em Aquidauana

Rua dos Ferroviários
A batida aconteceu na noite de ontem (13), por volta das 21h20, na Rua dos Ferroviários
Homem sofreu fratura exposta depois de se envolver em acidente com a motocicleta que pilotava e uma caminhonete.
A batida aconteceu na noite de ontem (13), por volta das 21h20, na Rua dos Ferroviários, em frente a um posto de combustíveis.
O motociclista foi encaminhado para o Hospital Regional.
*Com informações de Francis Leone
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