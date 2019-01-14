Acidente entre moto e caminhonete deixa homem com fratura exposta em Aquidauana

Homem sofreu fratura exposta depois de se envolver em acidente com a motocicleta que pilotava e uma caminhonete.

A batida aconteceu na noite de ontem (13), por volta das 21h20, na Rua dos Ferroviários, em frente a um posto de combustíveis.

O motociclista foi encaminhado para o Hospital Regional.

*Com informações de Francis Leone