Mulher é presa em Aquidauana após comprar celular furtado com jardineiro

No sábado (12), por volta das 15 horas, a equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu em Aquidauana uma mulher que adquiriu um celular furtado na cidade de Nioaque.

A equipe tinha informação de que um homem estaria em posse de um celular supostamente furtado na cidade de Nioaque. Foi feito o contato com a vítima do furto, e a mesma relatou características, bem como o número de série do aparelho, momento esse em que a equipe iniciou diligências para fazer a recuperação.

Os policiais então conversaram com uma mulher que havia contratado o suspeito para fazer serviços de jardinagem em sua residência. Quando entrevistada, ela confessou que havia comprado o telefone. A mulher então foi conduzida até à Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, para que sejam tomadas medidas pertinentes ao caso.