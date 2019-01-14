Mulher é presa em Aquidauana após comprar celular furtado com jardineiro

Aquidauana
Ela responde por receptação
No sábado (12), por volta das 15 horas, a equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu em Aquidauana uma mulher que adquiriu um celular furtado na cidade de Nioaque.
A equipe tinha informação de que um homem estaria em posse de um celular supostamente furtado na cidade de Nioaque. Foi feito o contato com a vítima do furto, e a mesma relatou características, bem como o número de série do aparelho, momento esse em que a equipe iniciou diligências para fazer a recuperação.
Os policiais então conversaram com uma mulher que havia contratado o suspeito para fazer serviços de jardinagem em sua residência. Quando entrevistada, ela confessou que havia comprado o telefone. A mulher então foi conduzida até à Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, para que sejam tomadas medidas pertinentes ao caso.
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Programação em Anastácio
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