Mulher tem queimaduras de 2° grau nos braços e pernas em incêndio na Vila Paraíso

Uma mulher de 57 anos se feriu em incêndio ocorrido nesta segunda-feira, em residência localizada na Rua Castelo Branco, na Vila Paraíso, em Aquidauana, a vítima teve queimadura de segundo grau nos braços, pernas e pés. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Conforme apurado, as chamas tiveram início depois que ela tentou acender um fogareiro sobre um botijão de gás de 13 quilos. De acordo com o sargento Toledo, do Corpo de Bombeiros, o botijão apropriado para fogareiro é o P3, de tamanho pequeno, por isso houve o acidente.

Ela estava sozinha no local, recebeu os primeirossocorros e foi encaminhada ao pronto-socorro. Ainda conforme os bombeiros, apesar dos ferimentos, ela não corre risco de morte.