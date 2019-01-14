Vítima de 57 anos fazia almoço quando teve início incêndio em botijão

A mulher de 57 anos ferida em incêndio nesta segunda-feira, em Aquidauana, disse que preparava o almoço quando o acidente aconteceu. “Estava fazendo umas frituras, quando o fogo subiu”, disse a vítima que teve queimaduras de segundo grau nos braços, pernas e pés. A comida era feita em um fogareiro sobre botijão de 13 quilos.

Conforme noticiado, os fatos ocorreram em residência localizada na Rua Castelo Branco, na Vila Paraíso. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo com o sargento Toledo, do Corpo de Bombeiros, o botijão apropriado para fogareiro é o P3, de tamanho pequeno, por isso houve o acidente.

Ela estava sozinha no local, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada ao pronto-socorro. Ainda conforme os bombeiros, apesar dos ferimentos, ela não corre risco de morte.