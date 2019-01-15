Celular é furtado de dentro de casa no Bairro Guanandy

Aquidauana
O caso aconteceu na manhã de ontem (14) em casa localizada no Bairro Guanandy
Mulher de 28 anos procurou a polícia para denunciar o furto de celular da sua filha de dentro da própria casa em Aquidauana.
O caso aconteceu na manhã de ontem (14) em casa localizada no Bairro Guanandy. Segundo o registro policial, a mulher conta que a casa não tem muro e portão. O celular foi visto pela última vez na sala da casa, que dá acesso a rua.
Porém, a menina, que estava sozinha em casa, conta que não viu ou mesmo ouviu ninguém.
O caso foi registrado como furto.
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