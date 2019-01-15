Celular é furtado de dentro de casa no Bairro Guanandy

Mulher de 28 anos procurou a polícia para denunciar o furto de celular da sua filha de dentro da própria casa em Aquidauana.

O caso aconteceu na manhã de ontem (14) em casa localizada no Bairro Guanandy. Segundo o registro policial, a mulher conta que a casa não tem muro e portão. O celular foi visto pela última vez na sala da casa, que dá acesso a rua.

Porém, a menina, que estava sozinha em casa, conta que não viu ou mesmo ouviu ninguém.

O caso foi registrado como furto.