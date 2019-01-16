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Acidente entre moto e bicicleta deixa pelo menos um ferido no Bairro Santa Terezinha

Batida aconteceu no cruzamento das ruas José Duarte e Carlos Ferreira Bandeira

Guilherme Henrique

Publicado em 16/01/2019 às 10:38

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Acidente entre moto e bicicleta deixou pelo menos um ferido na noite de ontem (15), por volta das 20h, no cruzamento das ruas José Duarte e Carlos Ferreira Bandeira, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

Segundo apurado pelo jornal O Pantaneiro, a vítima foi identificada como um jovem de 21 anos. Ele pilotava a motocicleta quando teria batido em um ciclista.

Devido a batida, os dois caíram. Contudo, em seguida o ciclista se levantou e deixou o local. Enquanto isso, o motociclista de 21 anos precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional com ferimentos leves.

*Com informações de Francis Leone

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