Capataz planejou furto de 14 cabeças de gado de fazenda em Aquidauana

A Polícia Civil recuperou 14 cabeças de furtadas da Fazenda São Paulo, localizada na estrada do distrito de Cipolância, em Aquidauana. Além disso, as investigações apontam que o crime foi cometido pelo capataz da propriedade rural com a ajuda de outros dois comparsas. O crime aconteceu no dia 12 deste mês.

Conforme divulgado pela Primeira Delegacia de Polícia, o capataz trabalha no local há dois anos e meio e planejou o furto dos gados do seu patrão com outros dois homens. Ele separava os animais e deixou no mangueiro da fazenda, para que os comparsas levassem eles. Cada animal vale aproximadamente mil e trezentos reais.

Após trabalha investigativo, a Polícia Civil localizou os animais. Eles estavam com um terceiro – não envolvido na empreitada criminosa -, que estava esperando uma nota regular de venda de gado para pagar mil e duzentos por cada cabeça. No local foram encontrados 14 cabeças de gado.

Foram apreendidos: os animais, um carro comprado em parte com gados, um caminhão com carroceria específica para transporte de gado e mil reais provenientes da venda dos animais.

As investigações continuam a fim de desvendar se os investigados estão envolvidos em outros furtos de gados na região.

Por proibição legal, não se pôde fazer a prisão em flagrante, mas todos foram interrogados e indiciados, com o procedimento sendo remetido à Justiça para a responsabilização penal.