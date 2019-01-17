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Investigações

Polícia esclarece assassinato ocorrido no último dia do ano passado em Aquidauana

Vítima foi executada a tiros na Rua Plínio Leite, no Bairro Nova Aquidauana

Guilherme Henrique

Publicado em 17/01/2019 às 08:15

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A Polícia Civil por meio da Primeira Delegacia de Polícia esclareceu o assassinato ocorrido no último dia do ano passado, na Rua Plínio Leite, no Bairro Nova Aquidauana.

Conforme divulgado pela delegacia, as investigações apontaram que, na manhã do dia 31, a vítima teve um desentendimento com um dos investigados. Os dois não tiveram os nomes revelados.

À noite, por volta das 22h, o suspeito na companhia do marido de sua prima, foi à casa da vítima e a executaram com tiros.

Outra versão - Inicialmente, o suspeito alegou que agiu em legítima defesa. Ele detalhou que estava sozinho no local do crime, bateu na porta da frente da casa e tentou conversar com a vítima. Porém, neste momento teria sido agredido com uma arma de fogo e uma faca. O suspeito conta ainda, que houve luta, ele conseguiu tomar a arma de fogo e a usou para se defender.

A versão não convenceu a polícia, que apurou que dois homens de moto foram até o fundo da residência da vítima e arrombaram a porta e na sequência atiraram na vítima. Destaque-se que no local dos fatos se encontrava o filho da vítima, de dez anos, que se escondeu.

Além disso, diferente do que relatado pelo suspeito, a porta da frente da casa estava com vigas de madeiras, impossibilitando que fosse aberta.

O inquérito policial foi encerrado e encaminhado ao Judiciário, para a responsabilização criminal dos investigados, sendo que um deles já está preso pelo crime.

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