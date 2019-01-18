Com três presos em blitz, PM alerta para desserviço de grupos de avisos no WhatsApp

Aquidauana
A blitz foi realizada na noite de ontem (17) na Ponte Nova em Aquidauana
Com três pessoas presas e maconha apreendida durante blitz, o comandante do 7° Batalhão de Polícia Militar, Marcelo Amaral, alerta para o desserviço de grupos de WhatsApp criados para alertar motoristas sobre estas ações em Aquidauana.
A blitz foi realizada na noite de ontem (17) na Ponte Nova em Aquidauana. Durante as ações, três pessoas foram presas com uma motocicleta furtada e 24 quilos de maconha.
“A intenção é avisar o amigo sobre a blitz nestes grupos, contudo, o morador acaba alertando também o criminoso, que ao saber da informação deixa de ‘cair’ na fiscalização e com isso continua a solta pela cidade cometendo mais crimes”, alerta o comandante.
Além disso, segundo Marcelo, o aviso acaba sendo valido para bandidos de ‘todas as espécies’. “Deixam de ser presos do ladrão de veículos e casas ao assassino”, finaliza.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS