Com três presos em blitz, PM alerta para desserviço de grupos de avisos no WhatsApp

Com três pessoas presas e maconha apreendida durante blitz, o comandante do 7° Batalhão de Polícia Militar, Marcelo Amaral, alerta para o desserviço de grupos de WhatsApp criados para alertar motoristas sobre estas ações em Aquidauana.

A blitz foi realizada na noite de ontem (17) na Ponte Nova em Aquidauana. Durante as ações, três pessoas foram presas com uma motocicleta furtada e 24 quilos de maconha.

“A intenção é avisar o amigo sobre a blitz nestes grupos, contudo, o morador acaba alertando também o criminoso, que ao saber da informação deixa de ‘cair’ na fiscalização e com isso continua a solta pela cidade cometendo mais crimes”, alerta o comandante.

Além disso, segundo Marcelo, o aviso acaba sendo valido para bandidos de ‘todas as espécies’. “Deixam de ser presos do ladrão de veículos e casas ao assassino”, finaliza.