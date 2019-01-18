Polícia prende 5 e desarticula quadrilha especialista em furto de gado em Aquidauana

Quadrilha especialista em furto e receptação de gado foi desarticulada nesta sexta-feira (18) durante ação conjunta entre policiais civis de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti e Garras (Delegacia Especializada em repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros).

Segundo divulgado pela Polícia Civil, no total cinco pessoas foram presas, suspeitos de diversos furtos e receptações de gado, na região de Aquidauana.

Inicialmente, quatro pessoas do bando foram interceptadas quando deixavam Aquidauana, o objetivo de fugir para Ponta Porã, pois sabiam que eram alvos de investigações e poderiam ser presos a qualquer momento. Logo depois, mais um membro da quadrilha foi preso.

Eles foram identificados como: I.B.C, J.C.S, F.C.S, O.O.S e MM.

Além disso, a polícia adianta que as investigações continuam, para desvendar a profundidade e a quantidade de crimes de furto e receptação de gado cometidos pela quadrilha.

Resultados - Foram apreendidos: quinze gados cabeças de gado - com valor total aproximado R$ 20 mil - dois carros, uma moto, um caminhão com carroceria específica para transporte de gado e dinheiro dos crimes.