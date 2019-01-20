Encontro na Avenida Pantaneta marca aniversário de 60 de Fusca no Brasil

Para marcar o Dia Nacional do Fusca, que comemora 60 anos neste domingo (20), os Amigos Reliqueiros, promovem um encontro a partir das 16h, na Avenida Pantaneta em Aquidauana. O evento é gratuito e aberto ao público que curte carros antigos.

Além disso, o encontro já serve como previa para um dos mais tradicionais eventos de Aquidauana: a quinta edição do Encontro de Relíquias.

Neste ano, o evento será realizado entre os dias 7 e 9 de junho de 2019 também na Avenida Pantaneta, de graça e com expectativa de atrair cerca de 20 mil pessoas em Aquidauana.

História – Segundo divulgado pelo G1MS, o veículo criado pelo alemão Ferdinand Porsche lançado em 1935, foi chamado de Volkswagen, ou carro do povo, na Alemanha. No Brasil, a produção começou em 1953 com peças importadas.

A fabricação brasileira começou em 1959 e foi até 1986. Em 1993, o Fusca voltou à linha de produção e a nova fase durou até 1996. No total foram fabricados 3,3 milhões de Fuscas. No mundo todo, a produção foi de mais de 21,5 milhões de unidades.