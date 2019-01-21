Semana começa com calorão de 34ºC em Aquidauana

A Semana começou sem muita mudança no clima em Aquidauana. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) os termômetros podem marcar até 34ºC nesta segunda-feira (21) em Aquidauana e Anastácio.

A mínima não fica abaixo de 24ºC e a umidade relativa do ar oscila entre 95% e 55%.

O céu nesta estará fica parcialmente nublado a claro. Já de tarde claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Em Campo Grande, a segunda-feira amanheceu com céu claro, mas previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no período da tarde com temperatura máxima de 32ºC. Em Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 30ºC, em Costa Rica, Três Lagoas, Rochedo, Chapadão do Sul, Paranaíba, Selvíria, Sidrolândia, Sonora e São Gabriel do Oeste 33ºC, em Porto Murtinho, Miranda e Corumbá 34ºC.