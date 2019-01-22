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Drogas

Após perseguição, PM prende dupla com maconha em Aquidauana

Flagrante ocorreu na Praça Romualdo de Paula, em frente ao shopping Atlântico na Vila Santa Terezinha

Guilherme Henrique

Publicado em 22/01/2019 às 10:10

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Rapaz de 25 e outros de 21 anos foram presos na madrugada desta terça-feira (22) depois de serem flagrados com maconha, na Praça Romualdo de Paula, em frente ao shopping Atlântico na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana.

O flagrante foi realizado pela PM (Policia Militar) quando uma equipe patrulhava a área e viu os dois suspeitos em uma motocicleta. Foi dada a ordem de parada, porem o piloto acelerou tentando fugir da abordagem.

Uma perseguição se iniciou e a equipe solicitou apoio da Forca Tática. Em seguida, os jovens foram abordados. Após revista, os militares encontraram uma caixa de fosforo com um cigarro de maconha e uma porção do entorpecente.

A dupla negou que estava no local para vender droga e disse que a maconha encontrada era para consumo pessoal. Além disso, foi verificado que a motocicleta estava irregular.

Os dois foram presos e encaminhados para a delegacia de Aquidauana onde a ocorrência foi registrada como portar drogas para consumo pessoal.

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