Após perseguição, PM prende dupla com maconha em Aquidauana

Drogas
Flagrante ocorreu na Praça Romualdo de Paula, em frente ao shopping Atlântico na Vila Santa Terezinha
Rapaz de 25 e outros de 21 anos foram presos na madrugada desta terça-feira (22) depois de serem flagrados com maconha, na Praça Romualdo de Paula, em frente ao shopping Atlântico na Vila Santa Terezinha, em Aquidauana.
O flagrante foi realizado pela PM (Policia Militar) quando uma equipe patrulhava a área e viu os dois suspeitos em uma motocicleta. Foi dada a ordem de parada, porem o piloto acelerou tentando fugir da abordagem.
Uma perseguição se iniciou e a equipe solicitou apoio da Forca Tática. Em seguida, os jovens foram abordados. Após revista, os militares encontraram uma caixa de fosforo com um cigarro de maconha e uma porção do entorpecente.
A dupla negou que estava no local para vender droga e disse que a maconha encontrada era para consumo pessoal. Além disso, foi verificado que a motocicleta estava irregular.
Os dois foram presos e encaminhados para a delegacia de Aquidauana onde a ocorrência foi registrada como portar drogas para consumo pessoal.
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