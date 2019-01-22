Carro é destruído por incêndio na Rua Antônio Campelo, em Aquidauana

Susto
Não houve vítimas e a suspeita principal é de pane elétrica
Veículo modelo Ford Fiesta pegou fogo no final da manhã desta terça-feira, na Rua Antônio Campelo, em frente ao Parque de Exposições de Aquidauana.
Conforme apurado, o motorista percebeu as chamas e abandonou o local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo.
Não houve vítimas e a suspeita principal é de que o incêndio tenha se iniciado a partir de uma pena elétrica.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS