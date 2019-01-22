Carro é destruído por incêndio na Rua Antônio Campelo, em Aquidauana

Veículo modelo Ford Fiesta pegou fogo no final da manhã desta terça-feira, na Rua Antônio Campelo, em frente ao Parque de Exposições de Aquidauana.

Conforme apurado, o motorista percebeu as chamas e abandonou o local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo.

Não houve vítimas e a suspeita principal é de que o incêndio tenha se iniciado a partir de uma pena elétrica.