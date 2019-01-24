PM fecha o cerco e intensifca fiscalização nas ruas de Aquidauana

A Polícia Militar de Aquidauana reforça as fiscalizações de trânsito. Ontem à tarde, a equipe esteve na Rua Pandiá Calógeras, onde apreendeu duas motos irregulares. Nesta quinta-feira, a blitz foi realizada na Rua Teodoro Rondon, perto da ponte nova, resultando na apreensão de um carro e duas motos.

Segundo a polícia, o objetivo, além de garantir a segurança no trânsito, é combater a criminalidade, tanto em Aquidauana quanto em Anastácio. Hoje, por exemplo, um foragido da justiça de 32 anos foi capturado na blitz pela equipe do tenente Masaaqui, juntamente com a unidade da Força Tática.

Masaaqui aproveitou a oportunidade para reforçar sobre o risco de participar de grupos que informam sobres ações policiais. “O que parece um alerta inocente para motoristas que desejam livrar-se de multas ou evitar o transtorno de ter o carro guinchado por conta de dívidas, pode na verdade esconder um grande problema. As pessoas esquecem que por uma blitz passam diversos tipos de pessoas, inclusive bandidos em fuga”, esclareceu.