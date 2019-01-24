PM fecha o cerco e intensifca fiscalização nas ruas de Aquidauana

Policiamento
Veículos foram apreendidos e um homem foragido acabou preso em uma blitz
A Polícia Militar de Aquidauana reforça as fiscalizações de trânsito. Ontem à tarde, a equipe esteve na Rua Pandiá Calógeras, onde apreendeu duas motos irregulares. Nesta quinta-feira, a blitz foi realizada na Rua Teodoro Rondon, perto da ponte nova, resultando na apreensão de um carro e duas motos.
Segundo a polícia, o objetivo, além de garantir a segurança no trânsito, é combater a criminalidade, tanto em Aquidauana quanto em Anastácio. Hoje, por exemplo, um foragido da justiça de 32 anos foi capturado na blitz pela equipe do tenente Masaaqui, juntamente com a unidade da Força Tática.
Masaaqui aproveitou a oportunidade para reforçar sobre o risco de participar de grupos que informam sobres ações policiais. “O que parece um alerta inocente para motoristas que desejam livrar-se de multas ou evitar o transtorno de ter o carro guinchado por conta de dívidas, pode na verdade esconder um grande problema. As pessoas esquecem que por uma blitz passam diversos tipos de pessoas, inclusive bandidos em fuga”, esclareceu.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS