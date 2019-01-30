Homem é preso após furtar botijão de gás dentro de hotel em Aquidauana

Um homem de 42 anos de idade foi preso por volta das 12 horas de ontem (29), após ter furtado um botijão de gás do interior de um hotel localizado no Bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo a testemunha que visualizou o exato momento do crime, o autor saiu pelos fundos do estabelecimento carregando o objeto e seguiu para outra direção, a fim de não ser encontrado.

A equipe de Força Tática da Polícia Militar foi acionada, realizou rondas em diversos pontos da cidade e encontrou o autor nas proximidades da Estação Rodoviária. De acordo com alguns moradores próximos, o homem já estaria tentando vender o botijão de gás.

Pelo crime cometido, o indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana.