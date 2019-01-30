Motociclista e criança de sete anos ficam feridos durante acidente em Aquidauana

Trânsito
Acidente ocorreu na Rua Duque de Caxias
Um motociclista de 26 anos e uma criança de sete anos que estava de bicicleta se feriram em acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira, na vila Cidade Nova, em Aquidauana.
Ambos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao hospital. Conforme apurado, o homem seguia em uma Yamaha XTZ pela Rua Duque de Caxias, quando houve o acidente.
A criança teve ferimentos nas mãos, nos joelhos e reclamava de dores pelo corpo. O motociclista, por sua vez, teve escoriações no pé. Segundo testemunhas, o homem trabalha como mototaxista e a criança havia acabado de sair do cabeleireiro.
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