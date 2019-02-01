Fevereiro começa com calorão de 39°C em Aquidauana

O primeiro dia de fevereiro será marcado por forte calor em Aquidauana. Isso porque, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de até 39°C para esta sexta-feira. Já a mínima não deve ficar abaixo de 23°C.

O dia começa com céu claro a parcialmente nublado. A boa notícia para que não gosta muito de calor e que de tarde há previsão de pancadas de chuva. O único problema e que o fenômeno estará acompanhado de trovoadas em pontos isolados.

A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 45%.