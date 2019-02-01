Fevereiro começa com calorão de 39°C em Aquidauana

Clima
Há previsão de pancadas de chuva para tarde
O primeiro dia de fevereiro será marcado por forte calor em Aquidauana. Isso porque, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê máxima de até 39°C para esta sexta-feira. Já a mínima não deve ficar abaixo de 23°C.
O dia começa com céu claro a parcialmente nublado. A boa notícia para que não gosta muito de calor e que de tarde há previsão de pancadas de chuva. O único problema e que o fenômeno estará acompanhado de trovoadas em pontos isolados.
A umidade relativa do ar oscila entre 85% e 45%.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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