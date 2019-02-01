Jovem tem ferimentos nos lábios e barriga ao ser fechado por moto

Trânsito
Acidente ocorreu na noite de ontem
Jovem de 18 anos teve ferimentos nos lábios e na barriga depois de sofrer acidente de moto ontem à noite, em Aquidauana. A vítima estava em uma moto Honda CG, foi fechada por outra moto no cruzamento da Rua Pedro Pace com a Rua Antônio Campelo, sofrendo queda.
Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegando ao local, encontrou a vítima caída, com ferimentos. O rapaz disse que sua moto já havia sido recolhida por terceiros e também perguntou pelo seu celular que não foi encontrado. Em seguida, foi levado ao hospital para atendimento.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS