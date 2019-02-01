Jovem tem ferimentos nos lábios e barriga ao ser fechado por moto

Jovem de 18 anos teve ferimentos nos lábios e na barriga depois de sofrer acidente de moto ontem à noite, em Aquidauana. A vítima estava em uma moto Honda CG, foi fechada por outra moto no cruzamento da Rua Pedro Pace com a Rua Antônio Campelo, sofrendo queda.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegando ao local, encontrou a vítima caída, com ferimentos. O rapaz disse que sua moto já havia sido recolhida por terceiros e também perguntou pelo seu celular que não foi encontrado. Em seguida, foi levado ao hospital para atendimento.