Motorista bêbado é preso após causar acidente que derrubou portão e feriu mulher

Homem de 34 anos foi preso por dirigir embriagado depois de provocar acidente que terminou com uma mulher ferida na tarde de ontem, na Rua Antônio Alves Correa, na Vila São Pedro, em Aquidauana. Ele conduzia uma caminhonete que atingiu um carro UP. O portão de uma residência foi derrubado, acertando a vítima, de 27 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender o acidente e, chegando ao local, encontrou o homem sentado ao lado da caminhonete. Os militares constataram que ele estava embriagado quando atingiu o UP que estava parado em frente a uma residência. O carro foi arremessado contra o portão que caiu, acertando a mulher.

Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital. Questionado, o suspeito admitiu que havia bebida quatro copos de jurubeba e uma lata de cerveja. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. O automóvel foi apreendido. Ele responde por embriaguez ao volante e por lesão corporal.